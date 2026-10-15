Jelang Duel di GBT, Bernardo Tavares Soroti Pemain Tinggi hingga Kecepatan PSS Sleman

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai kekuatan PSS Sleman menjelang pertemuan kedua tim pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Kemenangan telak 3-0 PSS atas PSM Makassar pada pertandingan sebelumnya menjadi salah satu perhatian utama pelatih asal Portugal tersebut. Menurut Tavares, Super Elja memiliki sejumlah pemain dengan karakter berbeda yang berpotensi merepotkan pertahanan Persebaya.

Persebaya dijadwalkan menjamu PSS di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10). Bajol Ijo berbekal kemenangan 1-0 atas Isenmulang Kalteng FC di Lampung dan berpeluang melanjutkan tren positif di hadapan pendukung sendiri.

Namun, PSS datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan meyakinkan atas PSM. Dalam pertandingan tersebut, Hiromu Tanaka mencetak dua gol, sedangkan satu gol lainnya disumbangkan Matheus Fornazari.

Tavares menilai kekuatan PSS tidak hanya terletak pada ketajaman pemain asing, tetapi juga variasi karakter pemain di lini depan. Sejumlah pemain dengan postur tinggi, penyerang cepat, hingga pemain yang mampu menempati beberapa posisi menjadi ancaman yang perlu diantisipasi.

“Mereka memiliki sejumlah pemain bertubuh tinggi, termasuk penyerang dengan tinggi lebih dari dua meter. Ada juga pemain yang bisa bermain sebagai winger, penyerang lubang, maupun penyerang tengah, dengan tinggi sekitar 190 sentimeter. Selain itu, mereka memiliki Gustavo Tocantins dan pemain asal Jepang, Tanaka, yang mencetak dua gol pada pertandingan terakhir,” kata Tavares dikutip dari laman resmi klub, Kamis (15/10).

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Selain pemain asing, pelatih Persebaya itu juga menyoroti keberadaan Riko Simanjuntak. Pengalaman winger senior tersebut di kompetisi sepak bola Indonesia dinilai dapat menjadi nilai tambah bagi PSS dalam membangun serangan dan memanfaatkan celah pertahanan lawan.

“Jangan lupakan Riko Simanjuntak yang berpengalaman dan sudah sangat mengenal kompetisi Super League. Sementara itu, lini pertahanan mereka diperkuat sejumlah pemain asing dan pemain lokal berpengalaman,” ujarnya.