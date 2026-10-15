Persebaya Matangkan Persiapan Hadapi PSS Sleman, Toni Firmansyah Ungkap Kondisi Tim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya mulai mematangkan persiapan menghadapi PSS Sleman pada pekan kelima BRI Super League 2026/27. Bajul Ijo kembali menjalani latihan di Lapangan C Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (13/10) sore, setelah mendapat jatah libur selama dua hari.

Latihan tersebut menjadi langkah awal bagi skuad Green Force untuk mengembalikan ritme permainan setelah melakoni laga tandang melawan Isenmulang Kalteng FC di Lampung.

Pemain muda Persebaya Toni Firmansyah mengatakan kondisi para pemain cukup baik setelah menjalani waktu istirahat. Seluruh pemain juga kembali mengikuti latihan dengan semangat.

Baca Juga: Persebaya Waspadai Permainan PSS Sleman Setelah Kalahkan PSM Makassar

“Alhamdulillah, setelah mendapatkan jatah libur selama dua hari, kondisi seluruh pemain cukup baik. Kami kembali berlatih dengan penuh semangat dan kerja keras,” kata Toni.

Dalam sesi latihan tersebut, tim pelatih memberikan perhatian pada kualitas operan, penyelesaian akhir, serta body shape atau posisi tubuh saat pemain menerima dan menguasai bola.

Materi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kelancaran permainan, terutama dalam menjaga akurasi operan dan mengambil keputusan ketika mendapat tekanan dari lawan.

Selain latihan teknis, para pemain juga menjalani lari ringan untuk menjaga kebugaran setelah jeda istirahat. Intensitas latihan diatur agar kondisi fisik pemain kembali terbangun tanpa mengganggu kesiapan mereka menghadapi jadwal kompetisi.

Toni menilai suasana latihan berjalan positif. Dia senang melihat kondisi fisik dan semangat rekan-rekannya tetap terjaga.