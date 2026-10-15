Madura United Ingin Bangkit dari Kekalahan, Santacruz Ajak Suporter Penuhi Stadion

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Pemain asing Madura United FC Danilo Santacruz mengajak suporter Laskar Sape Kerrab memberikan dukungan penuh saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10) malam. Madura United bertekad memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri untuk bangkit setelah menelan kekalahan 0-2 dari Persik Kediri.

Santacruz mengaku optimistis menatap pertandingan tersebut. Pemain asal Paraguay itu percaya seluruh pemain dan staf pelatih akan bekerja maksimal demi mendapatkan hasil terbaik.

Menurut dia, kepercayaan terhadap kemampuan tim menjadi modal penting untuk menghadapi Bhayangkara FC. Dukungan suporter juga diharapkan bisa menambah motivasi para pemain saat bertanding di hadapan publik sendiri.

"Sejujurnya saya merasa sangat termotivasi, sangat optimistis. Saya sangat percaya pada tim ini, percaya bahwa tim akan memberikan yang terbaik di pertandingan yang akan kami mainkan di kandang," kata Santacruz dikutip dari laman ileague.id, Kamis (15/10).

Dia juga mengajak para pendukung dan masyarakat Madura untuk terus memberikan semangat kepada Laskar Sape Kerrab, terutama saat menjalani pertandingan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan.

"Untuk para pendukung Madura United, saya ingin menyampaikan agar terus mendukung kami seperti yang selalu kalian lakukan. Kami sangat percaya diri dan termotivasi. Berkat kalian juga kami bisa berada di posisi saat ini, dan tentunya ini semua berkat kalian," ujarnya.

Santacruz berharap dukungan suporter dapat menjadi energi tambahan bagi tim untuk mengamankan poin penuh dalam laga kandang tersebut.