Jelang Hadapi Madura United, Bhayangkara FC Benahi Dua Aspek Permainan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Bhayangkara Presisi Lampung FC mematangkan persiapan jelang menghadapi Madura United FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Tim berjuluk The Guardian itu menggelar latihan intensif di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, sebelum bertolak ke markas Laskar Sape Kerrab.

Pemusatan latihan di Sidoarjo dilakukan untuk menjaga fokus skuad asuhan Oscar Bruzon menjelang pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10).

Persiapan tersebut juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mengevaluasi performa pemain setelah Bhayangkara FC bermain imbang 2-2 melawan Arema FC pada laga sebelumnya.

Dalam sesi latihan, tim pelatih berfokus membenahi transisi permainan serta mengantisipasi situasi bola mati. Perbaikan dua aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan performa tim saat menghadapi Madura United.

Pelatih kepala Bhayangkara FC Oscar Bruzon mengakui persaingan musim ini menghadirkan tantangan berat, termasuk dari sisi jadwal pertandingan. Meski demikian, dia menilai timnya memiliki modal positif karena belum terkalahkan saat menghadapi sejumlah tim kuat.

"Mengenai rentetan kemenangan atau belum menang, kami memiliki kalender yang sangat tangguh tahun ini. Kami sudah bermain melawan Persebaya, Dewa United dan menghadapi Arema FC, jadi tidak ada satu pun dari mereka yang bisa mengalahkan kami," ujar Oscar Bruzon dikutip dari laman ileague.id, Kamis (15/10).

Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, catatan itu menjadi dorongan bagi para pemain untuk terus meningkatkan performa dan menjaga kepercayaan diri.

"Jadi, ini adalah bahan bakar ekstra dan motivasi tambahan bagi kami, berpikir bahwa kami dapat bersaing dengan mereka," tuturnya.