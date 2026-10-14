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Persebaya Waspadai Permainan PSS Sleman Setelah Kalahkan PSM Makassar

Rabu, 14 Oktober 2026 – 20:32 WIB
Persebaya Waspadai Permainan PSS Sleman Setelah Kalahkan PSM Makassar - JPNN.com Jatim
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares saat memimpin anak asuhnya berlatih di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Rabu (14/10). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mewaspadai PSS Sleman dalam pertandingan lanjutan kompetisi BRI Super League, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10).

Tavares mengatakan penampilan PSS Sleman mulai diwaspadai setelah kemenangan besarnya ketika menjamu PSM Makassar, di Stadion Maguwoharjo, Minggu (11/10).

“Kami tahu motivasi lawan sangat tinggi, karena mereka menang lawan PSM Makassar 3-0. Mereka main bagus,” kata Tavares saat sesi latihan di Stadion GBT, Rabu (14/10).

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Permainan PSS Sleman disebut mengalami perbaikan setelah tiga kekalahan beruntun, yakni 2-1 melawan Bali United, lalu 1-3 saat bertemu Madura United, serta 2-1 dari Dewa United.

“Dari apa yang kami lihat pada empat pertandingan terakhir, mereka banyak melakukan perubahan di tengah, terkadang di pertahanan, dan juga di lini serang,” ujarnya.

Pelatih asal Portugal tersebut diuntungkan karena memiliki banyak pemain. Hal tersebut membuat PSS Sleman bisa mudah mengubah permainan sesuai lawan yang tengah dihadapi.

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“Ada striker tingginya dua meter bahkan lebih, pemain asal Jepang yang mencetak dua gol pada pertandingan lalu, dan lini tengah bisa main dengan banyak pilihan,” jelasnya.

Namun, Tavares mengungkapkan sudah mempunyai taktik untuk meredam ragamnya serangan PSS Sleman. Di sisi lain, tetap bermain sesuai identitas Persebaya.

Persebaya Surabaya mewaspadai permainan PSS Sleman, setelah kalahkan PSM Makassar 3-0
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TAGS   Persebaya PSS Sleman Stadion GBT Bernardo Tavares Persebaya vs PSS Sleman BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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