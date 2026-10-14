Persebaya Baru Cetak Empat Gol, Bernardo Tavares Ungkap Masalah Lini Serang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya masih memiliki pekerjaan rumah dalam meningkatkan ketajaman lini serang meski belum terkalahkan hingga pekan keempat BRI Super League 2026/2027.

Tim berjuluk Green Force itu baru mengemas empat gol dari empat pertandingan. Catatan tersebut menjadi perhatian pelatih Bernardo Tavares, terutama karena sejumlah peluang yang tercipta belum mampu dikonversi menjadi gol.

Persoalan itu terlihat saat Persebaya mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor tipis 1-0 pada pekan keempat. Gol tunggal Alex Martins melalui titik penalti pada penghujung babak pertama menjadi penentu kemenangan.

Persebaya memiliki sejumlah kesempatan untuk memperbesar keunggulan. Pelatih asal Portugal tersebut mengakui timnya mampu menciptakan banyak peluang, tetapi belum cukup efektif dalam penyelesaian akhir.

"Saya setuju, kami menciptakan banyak peluang. Ya, itu benar dan jika kami mencetak gol kedua. Saya pikir pertandingan akan selesai dan mungkin setelahnya para pemain bisa lebih tenang," ujar Bernardo Tavares.

Sepanjang pertandingan, Persebaya mencatatkan lima tembakan tepat sasaran. Sebaliknya, Isenmulang Kalteng FC tidak mampu menghasilkan satu pun tembakan yang mengarah ke gawang.

Alex Martins bahkan memperoleh dua peluang pada babak kedua, tetapi gagal menambah gol. Sementara itu, percobaan Saddil Ramdani juga belum membuahkan hasil.

Menurut Bernardo, Persebaya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol jika mampu memaksimalkan peluang yang didapat.