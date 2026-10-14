Madura United Dibayangi Rekor Buruk saat Jamu Bhayangkara FC, Hugo Gomes Tetap Optimistis

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC menghadapi tantangan berat saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Laskar Sape Kerrab dijadwalkan menghadapi The Guardian di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10) malam.

Tantangan Madura United bukan hanya datang dari kekuatan lawan, tetapi juga rekor pertemuan kedua tim. Bhayangkara FC tercatat lebih dominan dalam belasan pertemuan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Sejak musim 2017 hingga 2025/2026, kedua tim telah bertemu sebanyak 14 kali. Dari jumlah tersebut, Bhayangkara FC membukukan 10 kemenangan, sedangkan Madura United baru sekali menang. Tiga pertandingan lainnya berakhir imbang.

Madura United pertama kali meraih poin saat menghadapi Bhayangkara FC melalui hasil imbang 1-1 di Stadion Madya, Jakarta, pada 5 Agustus 2019.

Adapun kemenangan perdana Laskar Sape Kerrab baru diraih pada musim 2022/2023. Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan pada 8 September 2022, Madura United menang tipis 1-0 melalui gol Hugo Gomes pada pekan kesembilan.

Meski memiliki catatan kurang menguntungkan, Hugo Gomes tetap optimistis Madura United mampu memberikan perlawanan saat bermain di kandang sendiri.

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Gelandang yang akrab disapa Jaja itu mengakui Bhayangkara FC bukan lawan mudah. Namun, dia menilai peluang untuk meraih hasil positif tetap terbuka selama tim bekerja keras.

"Saya beberapa musim bersama Madura United walaupun pindah sebentar dan kembali. Saya tahu serasa sulit setiap bertemu Bhayangkara FC, tapi dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa terjadi dengan usaha dan kerja keras. Kami akan coba nanti di rumah kami," ujar Hugo Gomes, Selasa (13/10).