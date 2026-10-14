Persebaya Kembali Berlatih, Toni Firmansyah Beberkan Fokus Lawan PSS Sleman

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya mulai mematangkan persiapan menghadapi PSS Sleman setelah meraih kemenangan 1-0 atas Isenmulang Kalteng FC. Skuad Green Force kembali menjalani latihan di Lapangan C Gelora Bung Tomo, Selasa (13/10), setelah mendapatkan jatah libur usai pertandingan tandang.

Gelandang Persebaya Toni Firmansyah menyebut kondisi rekan-rekannya cukup baik. Para pemain juga kembali berlatih dengan antusiasme tinggi setelah membawa pulang tiga poin dari Lampung pada Jumat (9/10).

“Alhamdulillah, setelah mendapatkan jatah libur selama dua hari, kondisi seluruh pemain cukup baik. Kami kembali berlatih dengan penuh semangat dan kerja keras,” kata Toni seusai menjalani sesi latihan, Selasa (13/10).

Dalam latihan perdana tersebut, tim pelatih memberikan perhatian pada kualitas passing, penyelesaian akhir, serta body shape atau posisi tubuh saat pemain menguasai bola maupun menerima operan.

Materi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kelancaran permainan sekaligus membantu pemain mengambil keputusan dengan lebih tepat di lapangan.

Selain mengasah teknik, para pemain menjalani lari ringan untuk menjaga kebugaran dan mengembalikan ritme latihan setelah jeda istirahat. Intensitas latihan disesuaikan sebagai bagian dari persiapan menghadapi pertandingan berikutnya.

Toni menilai suasana latihan berjalan positif. Menurut dia, semangat dan kondisi pemain yang terjaga menjadi modal penting untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan atas Isenmulang.

“Suasana latihan hari ini juga cukup bagus. Saya senang melihat kondisi dan semangat tim yang terjaga,” tutur pemain berusia 21 tahun asal Benowo tersebut.