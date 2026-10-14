Matias Ocampo Tepati Janji, Gol Perdana Bhayangkara FC Jadi Modal Hadapi Madura United

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Striker anyar Bhayangkara Presisi Lampung FC Matias Ocampo akhirnya membuka keran golnya di BRI Super League 2026/2027. Penyerang asal Uruguay itu mencetak gol perdana saat The Guardian of Saburai bermain imbang 2-2 melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10).

Gol tersebut terasa spesial bagi Ocampo. Beberapa hari sebelum pertandingan, dia sempat mengungkapkan frustrasi karena belum mampu mencetak gol dalam laga resmi, meski tampil tajam dengan memborong empat gol saat menjalani latihan internal.

Saat itu, Ocampo tetap optimistis bisa segera mencatatkan namanya di papan skor.

“Saya yakin begitu satu gol masuk, gol lainnya akan berlanjut,” ujar Matias Ocampo dikutip dari laman ileague.id, Rabu (14/10).

Janji tersebut akhirnya terwujud ketika pertandingan melawan Arema FC baru berjalan 15 menit. Ocampo sukses membawa Bhayangkara FC unggul 1-0 lewat sundulan tajam setelah menerima umpan silang akurat dari Moussa Sidibe.

Bergerak tanpa pengawalan ketat, Ocampo mampu menyambut bola dengan baik dan menaklukkan penjaga gawang Arema FC.

Bhayangkara FC kemudian menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui gol Milan Ristovski pada menit ke-31. Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan setelah Arema FC bangkit pada babak kedua.

Marcos Vinicius dan Samuel Otusanya mencetak gol untuk membawa Arema FC menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ocampo sebenarnya sempat kembali menjebol gawang lawan, tetapi golnya dianulir karena offside.