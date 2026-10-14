Jose Gomes Ungkap Target Khusus saat Madura United Menjamu Bhayangkara FC

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC bertekad bangkit saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada lanjutan BRI Super League 2026/2027. Laskar Sape Kerrab membidik kemenangan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10) mendatang.

Madura United membutuhkan hasil positif setelah takluk 0-2 dari Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10). Kekalahan tersebut sekaligus menghentikan tren tiga kemenangan beruntun yang sebelumnya diraih Hugo Gomes dan kolega.

Sebelum tumbang di Kediri, Madura United berhasil menaklukkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 dan PSIM Yogyakarta 2-1. Catatan positif itu menjadi modal bagi tim untuk kembali meraih kemenangan, terlebih kali ini mereka bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pelatih Madura United Jose Gomes menjadikan kekalahan dari Persik sebagai bahan evaluasi. Tim pelatih terus mempersiapkan skuad agar mampu tampil lebih baik saat menghadapi Bhayangkara FC.

“Bertahap, latihan kami bagus untuk melawan Bhayangkara FC di rumah kami sendiri. Kami mau bangkit dan kami akan berusaha untuk itu,” kata Jose Gomes dikutip dari laman ileague.id, Rabu (14/10).

Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan menjadi kesempatan bagi Madura United untuk kembali ke jalur kemenangan. Dukungan suporter diharapkan mampu menambah motivasi para pemain saat berjuang di lapangan.

Kiper Madura United Angga Saputra pun berharap suporter hadir langsung di stadion untuk memberikan dukungan kepada tim.

“Kami berharap suporter memberikan dukungan langsung dari stadion. Kami butuh mereka untuk menjadi tambahan energi positif bagi kami yang berjuang di lapangan,” ujar Angga.