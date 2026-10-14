Persebaya vs PSS Sleman: Tavares Benahi Jarak Antarlini Jelang Laga di GBT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kemenangan atas Isenmulang Kalteng FC menjadi modal Persebaya Surabaya menjelang laga pekan kelima BRI Super League 2026/2027 melawan PSS Sleman. Namun, pelatih Bernardo Tavares masih memiliki sejumlah catatan yang harus dibenahi, terutama terkait jarak antarlini permainan.

Persebaya dijadwalkan menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (18/10). Sebelum pertandingan tersebut, Tavares menyoroti jarak yang terlalu lebar antara lini pertahanan dan lini tengah timnya.

Menurut pelatih asal Portugal itu, persoalan tersebut terlihat ketika Persebaya berusaha mempertahankan keunggulan tipis. Para pemain cenderung lebih berhati-hati saat waktu pertandingan terus berjalan dan tim belum mampu mencetak gol tambahan.

Padahal, Persebaya sebenarnya memiliki peluang untuk membangun serangan melalui ruang di antara lini tengah dan pertahanan lawan.

"Kami tahu ini, kami sudah membicarakannya, dan kita juga tahu bahwa mereka memiliki pemain-pemain yang bagus," kata Tavares dikutip dari laman ileague.id, Rabu (14/10).

Dia menjelaskan tidak adanya gol kedua membuat pemain lebih waspada terhadap kemungkinan lawan memanfaatkan ruang kosong di belakang pertahanan.

"Terkadang ketika waktu terus berjalan di pertandingan dan kami tidak mencetak gol kedua, kami ingin, karena kami tahu tim lawan selalu mencoba mengeksploitasi ruang kosong di belakang," ujarnya.

"Jadi, terkadang kami merasa takut untuk membiarkan bola berada di area belakang kami. Inilah mengapa ada perbedaan besar antara garis pertahanan dengan lini tengah atau lini penyerangan," imbuh pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut.