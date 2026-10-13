Madura United Siapkan Strategi Hadapi Bhayangkara FC dan Persib, Ze Gomes Benahi Transisi

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United mulai mempersiapkan diri menghadapi dua laga berat pada pekan kelima dan keenam BRI Super League 2026/2027. Pelatih Ze Gomes meminta anak asuhnya memperbaiki transisi permainan setelah kalah dari Persik Kediri pekan lalu.

"Kami harus lebih baik dalam transisi, baik saat bertahan maupun menyerang," kata Ze Gomes, dikutip dari laman ileague.id, Selasa (13/10).

Madura United dijadwalkan menjamu Bhayangkara FC pada Jumat (16/10) di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Setelah itu, Laskar Sape Kerrab akan menghadapi Persib Bandung di stadion yang sama pada Kamis (22/10).

Ze Gomes menegaskan timnya menatap serius kedua pertandingan tersebut. Selain membenahi transisi permainan, Madura United akan mempertajam serangan dan meningkatkan disiplin di lini pertahanan.

Evaluasi itu dilakukan setelah Madura United takluk 0-2 dari Persik Kediri pada pertandingan sebelumnya. Kekalahan tersebut sekaligus mengakhiri catatan tiga kemenangan beruntun yang diraih Laskar Sape Kerrab.

Meski demikian, Madura United masih berada di posisi keempat klasemen sementara Super League dengan koleksi sembilan poin dari empat pertandingan.

Dua laga kandang mendatang menjadi kesempatan bagi Madura United untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen. (antara/mcr12/jpnn)