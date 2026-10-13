Hampir 9 Tahun Berlalu, Loyalitas Choirul Huda untuk Persela Lamongan Tak Terlupakan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Suporter Persela Lamongan mengenang dedikasi dan loyalitas mantan kapten tim Choirul Huda melalui koreografi bergambar wajah sang legenda di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (11/10).

Penghormatan tersebut ditampilkan saat Persela menghadapi Deltras Sidoarjo dalam lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship 2026/2027.

Suporter membentangkan spanduk besar bergambar Choirul Huda di sisi selatan stadion. Spanduk itu disertai tulisan doa agar sang penjaga gawang beristirahat dengan damai. Sementara itu, di sisi utara stadion, suporter membentangkan tulisan nama Choirul Huda.

Ketua LA Mania Teguh Carembo mengatakan, koreografi tersebut merupakan bentuk kecintaan suporter kepada sosok yang telah mengabdikan kariernya untuk Persela.

“Choirul Huda bukan sekadar pemain bagi kami, tetapi simbol loyalitas terhadap Persela. Dedikasi beliau akan selalu kami kenang dan menjadi bagian dari sejarah klub ini,” kata Teguh di Lamongan, Senin (12/10).

Penghormatan itu terasa semakin bermakna karena Oktober menjadi bulan ketika Choirul Huda meninggal dunia. Penjaga gawang kelahiran Lamongan tersebut mengembuskan napas terakhir setelah mengalami benturan saat membela Persela melawan Semen Padang di Stadion Surajaya pada 15 Oktober 2017.

Choirul Huda dikenal dengan julukan one man, one club karena menghabiskan karier profesionalnya bersama Persela sejak 1999. Selama sekitar 18 tahun, ia menjadi bagian penting perjalanan klub berjuluk Laskar Joko Tingkir tersebut.

Kesetiaan Choirul Huda kepada Persela terus dikenang oleh suporter. Capo Curva Boys Alfian mengatakan, koreografi itu menjadi salah satu cara untuk menjaga ingatan terhadap perjuangan dan pengabdian sang legenda.