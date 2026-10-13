Sepekan Menikah, Kiper Persik Kediri Husna Al Malik Raih Kado Manis di Stadion Brawijaya

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Kemenangan Persik Kediri atas Madura United FC menjadi momen istimewa bagi Husna Al Malik. Kiper berusia 23 tahun itu turut mengantarkan Macan Putih meraih kemenangan 2-0 sekaligus mencatatkan clean sheet pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027.

Persik Kediri mengalahkan Madura United di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10). Dalam pertandingan tersebut, Husna tampil impresif dengan menggagalkan sejumlah peluang lawan sehingga gawangnya tetap aman hingga laga berakhir.

Hasil itu menjadi clean sheet kedua Husna sepanjang kompetisi musim ini. Sebelumnya, penjaga gawang kelahiran Pati, Jawa Tengah, tersebut juga tidak kebobolan saat Persik bertandang ke markas Garudayaksa FC pada pekan kedua. Persik menang dengan skor 2-0 dalam pertandingan tersebut.

Kemenangan atas Madura United terasa semakin istimewa bagi Husna. Selain membantu tim meraih tiga poin di hadapan pendukung sendiri, dia kembali berhasil menjaga gawangnya tanpa kebobolan setelah memasuki babak baru dalam kehidupan pribadinya.

Husna diketahui menikahi Adinda, perempuan asal Wates, Kabupaten Kediri pada 2 Oktober 2026. Dengan demikian, kemenangan Persik yang diraih sepekan setelah pernikahannya menjadi momen manis bagi sang penjaga gawang.

Resepsi pernikahan Husna turut dihadiri keluarga besar Persik Kediri. Sejumlah petinggi klub juga hadir, di antaranya pemilik klub Arthur Irawan dan Direktur Olahraga Persik Razzi Taruna.