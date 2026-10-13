Madura United Hadapi Dua Laga Kandang Beruntun, Jose Gomes Benahi Dua Aspek

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC mulai memusatkan perhatian pada dua laga kandang beruntun di BRI Super League 2026/2027. Laskar Sape Kerrab akan menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Persib Bandung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Madura United dijadwalkan menghadapi Bhayangkara FC pada 16 Oktober, sebelum menjamu Persib Bandung pada 22 Oktober 2026. Dua pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi tim besutan Jose Gomes untuk kembali meraih hasil positif setelah menelan kekalahan pertama musim ini.

Bhayangkara FC datang dengan modal hasil imbang 2-2 melawan Arema FC. Sementara itu, Persib Bandung juga bermain seri dengan skor yang sama saat menghadapi Dewa United FC.

Kedua lawan tersebut diprediksi memberikan tantangan bagi Madura United. Karena itu, Jose Gomes menegaskan timnya serius mempersiapkan diri, termasuk mengevaluasi kekalahan 0-2 dari Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10).

Menurut Jose, evaluasi dilakukan terhadap sejumlah aspek permainan, mulai dari transisi bertahan ke menyerang maupun sebaliknya, ketajaman lini depan, hingga kedisiplinan sektor pertahanan.

“Kami sudah mengevaluasi pertandingan melawan Persik Kediri. Kekalahan itu menjadi pelajaran penting bagi tim untuk memperbaiki banyak hal. Kami harus lebih baik dalam transisi, baik saat bertahan maupun menyerang,” ujar Jose, Senin (12/10).

Hingga pekan keempat BRI Super League 2026/2027, Madura United menempati posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi sembilan poin. Mereka mencatatkan tiga kemenangan dan satu kekalahan. (mcr12/jpnn)