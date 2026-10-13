Bhayangkara FC Kebobolan Lima Gol, Oscar Bruzon Soroti Dua Kelemahan Pertahanan

jatim.jpnn.com, MALANG - Bhayangkara Presisi Lampung FC masih memiliki pekerjaan rumah di sektor pertahanan setelah kebobolan lima gol dalam empat pertandingan awal BRI Super League 2026/2027.

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon menyoroti dua persoalan utama yang harus segera dibenahi, yakni antisipasi transisi lawan setelah kehilangan bola dan pertahanan saat menghadapi situasi bola mati.

Evaluasi tersebut mengemuka setelah The Guardian bermain imbang 2-2 melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (10/10).

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Dalam pertandingan itu, Bhayangkara FC kebobolan melalui gol Marcos Vinicius pada menit ke-52 dan Samuel Otusanya pada menit ke-60. Gol pertama Arema tercipta melalui situasi transisi, sedangkan gol kedua berawal dari bola mati.

Oscar mengakui kehilangan penguasaan bola masih menjadi salah satu persoalan timnya pada awal musim ini.

“Salah satu masalah yang kami hadapi dalam empat pertandingan pertama musim ini adalah momen-momen ketika kami kehilangan bola,” ujar Oscar dikutip dari laman ileague.id, Selasa (13/10).

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Oscar menjelaskan tim pelatih sebenarnya telah menyiapkan strategi untuk meredam permainan Arema FC, terutama dalam mengantisipasi serangan balik cepat dan situasi bola mati. Namun, dua aspek tersebut justru menjadi sumber kebobolan timnya.

“Jadi, kali ini kami memiliki rencana, terutama kemarin kami berbicara tentang menghentikan transisi Arema dan tidak kebobolan dari set piece. Gol pertama adalah transisi Arema, dan gol kedua adalah set piece Arema,” kata pelatih asal Spanyol tersebut.