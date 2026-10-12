Badai Cedera Persik Kediri Mulai Mereda, Marcos Reina Sambut Kembalinya Tiga Pemain

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Badai cedera yang menghantam Persik Kediri pada awal BRI Super League 2026/2027 mulai mereda. Pelatih Marcos Reina kini bisa bernapas lega setelah tiga pemain penting, yakni Dzaky Asraf, Sergio Castel, dan Rendy Sanjaya, kembali merumput.

Kembalinya ketiga pemain tersebut menjadi kabar positif bagi Macan Putih setelah sejumlah pilar tim harus menepi akibat cedera. Sebelumnya, enam pemain Persik yang diproyeksikan menjadi bagian penting skuad mengalami masalah kebugaran.

Mereka adalah kapten tim Ezra Walian, Rendy Sanjaya, Dzaky Asraf, Sergio Castel, Reno Piscopo, dan Jon Toral.

Jon Toral sempat tampil selama 15 menit ketika Persik menghadapi Dewa United. Namun, mantan pemain Arsenal itu kemudian terjatuh akibat mengalami masalah pada otot hamstring dan kini masih menjalani proses pemulihan.

Di tengah situasi tersebut, Marcos Reina tetap mampu menjaga performa Persik. Kedalaman skuad yang dinilai cukup merata menjadi salah satu modal pelatih asal Spanyol itu untuk menghadapi padatnya kompetisi.

Pada pekan keempat, Persik mengalahkan Madura United dengan skor 2-0. Selain hasil positif tersebut, kembalinya Dzaky Asraf, Sergio Castel, dan Rendy Sanjaya menjadi kabar yang membuat Marcos Reina semakin optimistis.

“Semua pemain tak ingin cedera. Tim juga tak berharap ada pemain cedera, tetapi kami tak bisa menghindari musibah itu. Kami beruntung punya kedalaman tim bagus. Sekarang kami juga bersyukur pemain yang cedera bisa kembali tampil lagi,” kata Marcos Reina dikutip dari laman ileague.id, Senin (12/10).

Meski tiga pemain sudah kembali, Persik masih menunggu pulihnya Jon Toral dan Reno Piscopo. Jon mengalami cedera hamstring, sedangkan Reno yang didatangkan dari klub Australia, Melbourne Victory, mengalami cedera betis.