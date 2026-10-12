Arkhan Fikri Jadi Bagian Kebangkitan Arema FC, Marcos Santos Jelaskan Strateginya

jatim.jpnn.com, MALANG - Keputusan pelatih Arema FC Marcos Santos memasukkan Arkhan Fikri pada babak kedua menjadi salah satu sorotan dalam kebangkitan Singo Edan saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Arema FC yang sempat tertinggal dua gol berhasil memaksakan hasil imbang 2-2 pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10).

Marcos mengungkapkan, perubahan komposisi pemain dilakukan karena Arema kehilangan dua gelandang bertahan, yakni Alfeandra Dewangga dan Betinho, yang tidak bisa tampil akibat cedera.

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Kondisi tersebut membuat pelatih asal Brasil itu harus mencari alternatif untuk menjaga keseimbangan permainan tim, terutama di lini tengah.

"Kami kehilangan dua pemain gelandang bertahan. Agar tidak mengubah struktur tim, opsinya adalah memainkan Hansamu Yama di babak pertama, dan kami sudah melatih hal tersebut," ujar Marcos dikutip dari laman ileague.id, Senin (12/10).

Dia menjelaskan Arkhan Fikri dipilih untuk memperkuat permainan Arema pada babak kedua. Marcos memperkirakan lini tengah Bhayangkara mulai kelelahan sehingga Arkhan bisa mendapatkan lebih banyak ruang untuk mengembangkan permainan.

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"Di babak kedua, opsinya adalah Arkhan karena tim Bhayangkara FC diperkirakan sudah lelah di lini tengah sehingga Arkhan punya lebih banyak kebebasan. Kami tidak menduga akan kebobolan dua gol, tetapi seperti yang saya katakan, tanggung jawab ada pada saya," jelasnya.

Arkhan masuk menggantikan Hansamu Yama selepas turun minum. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya Arema meningkatkan aktivitas permainan di lini tengah setelah lebih banyak mendapat tekanan dari tim tamu pada babak pertama.