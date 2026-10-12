Jadi Player of the Match, Eduardo Barbosa Sebut Kekompakan Tim Jadi Kunci

jatim.jpnn.com, MALANG - Eduardo Barbosa tampil gemilang saat Persik Kediri mengalahkan Madura United FC dengan skor 2-0 pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10).

Dua gol pemain serbabisa asal Portugal tersebut mengantarkan Persik meraih kemenangan sekaligus memutus tren positif Madura United yang sebelumnya mencatat tiga kemenangan beruntun. Eduardo juga dinobatkan sebagai Player of the Match berkat penampilan impresifnya.

Meski menjadi penentu kemenangan, pemain berusia 23 tahun itu menegaskan keberhasilannya tidak lepas dari kontribusi rekan setim. Dia menilai Persik menunjukkan perkembangan positif berkat kerja keras seluruh pemain dalam latihan maupun pertandingan.

“Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga sangat senang bisa mencetak dua gol untuk membantu tim, tetapi di sepakbola performa bagus seorang pemain, karena dukungan pemain lainnya. Begitu pula di Persik, yang saya lihat banyak progres bagus,” ungkap Eduardo dikutip dari laman ileague.id, Senin (11/10).

Menurut dia, kekompakan dan konsistensi menjadi faktor penting bagi Persik untuk meraih hasil maksimal sepanjang musim ini. Seluruh pemain harus terus meningkatkan kualitas permainan dan menerapkan hasil latihan ketika bertanding.

“Kuncinya adalah tim. Setiap hari kami berlatih bersama dan terus meningkatkan improvisasi cara bermain. Kami juga harus bermain konsisten untuk meraih hasil terbaik musim ini,” katanya.

Kemenangan atas Madura United terasa istimewa bagi Eduardo dan rekan-rekannya. Pasalnya, hasil tersebut menjadi kemenangan kandang pertama Persik Kediri pada musim ini.

Eduardo pun menyampaikan apresiasi kepada para suporter yang terus memberikan dukungan langsung kepada Macan Putih.