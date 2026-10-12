Oscar Bruzon Soroti Konsentrasi Pemain setelah Bhayangkara FC Ditahan Arema FC

jatim.jpnn.com, MALANG - Bhayangkara Presisi Lampung FC gagal membawa pulang kemenangan saat bertandang ke markas Arema FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027. Sempat unggul dua gol pada babak pertama, The Guardian harus puas bermain imbang 2-2 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10).

Bhayangkara FC mengawali pertandingan dengan baik. Tim tamu membuka keunggulan melalui Matias Ocampo pada menit ke-15. Ocampo memenangi duel udara setelah menyambut umpan silang Moussa Sidibe.

Bhayangkara FC kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-31. Kali ini, Milan Ristovski sukses memanfaatkan umpan datar Sidibe untuk mengubah skor menjadi 2-0.

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Keunggulan tersebut bertahan hingga turun minum. Namun, situasi berubah pada babak kedua setelah Arema FC mampu bangkit dan mencetak dua gol balasan.

Marcos Vinicius memperkecil ketertinggalan tuan rumah pada menit ke-52 melalui serangan balik cepat. Menerima umpan Careca, Marcos melepaskan tembakan terarah yang gagal dihentikan penjaga gawang Bhayangkara FC.

Arema FC kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-60. Samuel Otusanya mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan situasi bola mati.

Skor 2-2 bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil tersebut membuat pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon harus mengevaluasi kegagalan timnya mempertahankan keunggulan.

Bruzon menilai hasil imbang tersebut bisa dilihat dari dua sisi. Dia tetap mengapresiasi timnya yang mampu menjaga rekor tidak terkalahkan, meski harus menghadapi Arema FC di kandangnya.