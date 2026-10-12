Madura United Kalah dari Persik Kediri, Umar Wachdin Minta Pemain Segera Bangkit

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Manajer Madura United FC Umar A. Wachdin meminta para pemain tidak larut dalam kekecewaan setelah kalah 0-2 dari Persik Kediri pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027. Dia berharap kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi agar Laskar Sape Kerrab bisa kembali meraih hasil positif.

Madura United harus mengakui keunggulan Persik saat bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10). Hasil itu sekaligus menghentikan tren tiga kemenangan beruntun yang sebelumnya diraih tim besutan Jose Gomes.

Sebelum takluk dari Persik, Madura United tampil cukup impresif dengan mengalahkan Persijap Jepara 2-0, PSS Sleman 3-1, dan PSIM Yogyakarta 2-1. Rentetan kemenangan tersebut sempat meningkatkan kepercayaan diri tim dalam mengarungi kompetisi.

Namun, kekalahan dari Persik menjadi pengingat bahwa persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia membutuhkan konsistensi sepanjang musim.

Umar berharap hasil negatif tersebut tidak memengaruhi mentalitas pemain secara berlebihan. Dia meminta seluruh elemen tim tetap kompak dan menjadikan pertandingan melawan Persik sebagai bahan evaluasi.

“Para pemain tetap menjaga kekompakan dan fokus menjalani persiapan. Dengan kompetisi yang masih panjang, Madura United membutuhkan respons positif agar tetap mampu bersaing dan menjaga peluang meraih hasil maksimal,” ucap Umar, Minggu (11/10).

Kekalahan tersebut membuat Madura United tetap mengoleksi sembilan poin dari empat pertandingan. Laskar Sape Kerrab telah membukukan tiga kemenangan dan sekali kalah.

Madura United kini dituntut segera memperbaiki kekurangan agar bisa kembali ke jalur kemenangan dan menjaga persaingan di BRI Super League 2026/2027. (mcr12/jpnn)