Unggul Jumlah Pemain, Persela Lamongan Gagal Kalahkan Deltras Sidoarjo

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan gagal merebut puncak klasemen sementara Grup B Pegadaian Championship 2026/2027 setelah ditahan imbang Deltras Sidoarjo dengan skor 1-1 pada pekan kelima di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (11/10).

Persela sempat unggul melalui penalti Juninho Cabral pada menit ke-51. Namun, Deltras yang bermain dengan 10 orang sejak babak pertama berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Achmad Dwi Firmansyah pada menit ke-87.

Pelatih Persela Bima Sakti mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan, terlebih setelah mendapatkan keuntungan jumlah pemain.

“Tentu kecewa dan minta maaf kepada fans Persela. Ini hasil yang tidak kami inginkan, tetapi inilah sepak bola,” kata Bima seusai pertandingan.

Dia meminta para pemain menjadikan hasil tersebut sebagai bahan evaluasi dan tetap menjaga semangat untuk menghadapi pertandingan selanjutnya.

Persela mendapatkan keuntungan jumlah pemain sejak menit ke-37 setelah pemain Deltras, I Komang Ananta Krisna Putra, diganjar kartu merah karena menyikut gelandang tuan rumah Hambali Tolib.

Meski unggul jumlah pemain, Persela baru mampu memecah kebuntuan pada babak kedua. Hambali dilanggar di dalam kotak penalti pada menit ke-51 sehingga wasit menunjuk titik putih.

Juninho Cabral yang dipercaya sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa Persela unggul 1-0.