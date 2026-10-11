Jadi Tuan Rumah Porprov Jatim 2027, Surabaya Cari Arena Sesuai Standar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mempersiapkan arena yang akan dimanfaatkan saat digelarnya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X pada 2027 mendatang.

Porprov Jatim 2027 diproyeksikan akan mempertandingkan sekitar 68 cabang olahraga, 78 disiplin olahraga, dan 1.046 nomor lomba.

Kepala Bidang Olahraga Disbudporapar Kota Surabaya Indriatno Heryawan mengatakan KONI Jawa Timur dan Technical Delegate (TD) telah meninjau sejumlah arena.

"Jadi, dari total 68 cabang olahraga sebisa mungkin kami upayakan tempat di venue-venue yang ada di Kota Surabaya," kata Indri dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10).

Indri menyebut pihaknya akan memanfaatkan arena yang sudah ada, yakni milik Pemkot Surabaya, Pemprov Jawa Timur, TNI, perguruan tinggi, hingga pihak swasta

"Karena sebagian sudah terbangun, mungkin hanya perbaikan sedikit. Supaya saat pelaksanaan lebih layak, bagus, sehingga siap dimanfaatkan oleh atlet,” jelasnya.

Dia memerinci, fasilitas olahraga yang masuk dalam daftar adalah Gelora Bung Tomo (GBT), THOR, Lapangan Dharmawangsa, Gelora 10 November, Gelanggang Remaja, dan kawasan Kenjeran.

Selanjutnya, ada sekitar delapan lapangan milik Pemprov Jawa Timur dan empat arena TNI, yang turut diproyeksikan untuk mendukung penyelenggaraan Porprov 2027.