Unggul 2-0 tetapi Imbang, Kiper Bhayangkara FC Sebut Hasilnya seperti Kekalahan

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon menyayangkan hasil imbang 2-2 saat menghadapi Arema FC dalam lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (10/10). Padahal, timnya sempat unggul dua gol sebelum Arema bangkit pada babak kedua.

Oscar menilai Bhayangkara mampu mendominasi permainan dan tampil menyerang pada babak pertama. Namun, timnya gagal mempertahankan keunggulan setelah Arema mencetak dua gol balasan melalui Marcos Vinicius dan Samuel Otusanya.

“Sisi negatifnya kami tidak puas dengan hasil pertandingan karena posisinya mendominasi, menyerang, dan bermain terbuka, tetapi di babak kedua Arema membalikkan keadaan serta mendapatkan peluang menyamakan kedudukan,” kata Oscar dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Bhayangkara untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Oscar menegaskan pentingnya menjaga konsistensi permainan, terutama ketika kehilangan penguasaan bola.

Dia meminta para pemain lebih cepat melakukan pressing agar lawan tidak leluasa membangun serangan. Menurut Oscar, Arema mampu memanfaatkan celah ketika bertransisi dari bertahan ke menyerang serta memaksimalkan situasi bola mati atau set piece.

“Saat konferensi pers sebelum pertandingan kemarin, saya mengatakan soal itu dan hari ini terbukti,” ujarnya.

Oscar juga membantah anggapan bahwa Bhayangkara bermain dengan strategi low block atau garis pertahanan rendah pada babak kedua. Dia menjelaskan timnya tetap menerapkan sistem middle block, tetapi tekanan Arema yang menempatkan tujuh pemain di area depan membuat Bhayangkara terlihat lebih bertahan.

Meski gagal membawa pulang tiga poin, Oscar tetap melihat sisi positif dari hasil tersebut. Bhayangkara memperpanjang catatan tidak terkalahkan dalam empat pertandingan awal kompetisi.