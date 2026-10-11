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JPNN.com Jatim Olahraga Sempat Tertinggal Dua Gol, Arema FC Bangkit dan Paksa Bhayangkara FC Berbagi Poin

Sempat Tertinggal Dua Gol, Arema FC Bangkit dan Paksa Bhayangkara FC Berbagi Poin

Minggu, 11 Oktober 2026 – 09:34 WIB
Sempat Tertinggal Dua Gol, Arema FC Bangkit dan Paksa Bhayangkara FC Berbagi Poin - JPNN.com Jatim
Pesepakbola Arema FC Samuel Otusanya (belakang) merayakan gol yang dicetak oleh Marcos Vinicius (depan) ke gawang Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (10/10/2026). Pertandingan antara Arema FC menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC berakhir imbang 2-2. ANTARA FOTO/M Karim

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC gagal meraih kemenangan saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam lanjutan Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (10/10), Singo Edan harus puas bermain imbang 2-2 setelah sempat tertinggal dua gol.

Dua gol Arema FC dicetak Marcos Vinicius dan Samuel Otusanya. Sementara itu, Bhayangkara Presisi Lampung FC unggul lebih dulu melalui Matias Ocampo dan Milan Ristovski.

Pada babak pertama, kedua tim mengawali pertandingan dengan berhati-hati dalam membangun serangan. Namun, tempo permainan meningkat seiring upaya masing-masing tim untuk menciptakan peluang.

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Arema FC yang membidik tiga poin mencoba mengambil inisiatif serangan. Akan tetapi, Bhayangkara justru mampu memanfaatkan peluang lebih efektif.

Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-15. Umpan silang winger Moussa Sidebe dari sisi kiri pertahanan Arema disambut Matias Ocampo dengan tandukan yang berbuah gol.

Gol tersebut membuat Bhayangkara Presisi Lampung FC unggul 1-0.

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Arema berusaha merespons dengan meningkatkan tekanan ke pertahanan tim tamu. Namun, Bhayangkara kembali mencetak gol pada menit ke-31.

Milan Ristovski sukses memaksimalkan umpan datar Sidebe untuk menggandakan keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Skor tersebut bertahan hingga turun minum.

Arema FC bermain imbang 2-2 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC setelah sempat tertinggal dua gol dalam laga Super League di Stadion Kanjuruhan.
Sumber Antara
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TAGS   arema fc vs bhayangkara fc arema fc BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1 hasil pertandingan

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