Sempat Tertinggal Dua Gol, Arema FC Bangkit dan Paksa Bhayangkara FC Berbagi Poin

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC gagal meraih kemenangan saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam lanjutan Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (10/10), Singo Edan harus puas bermain imbang 2-2 setelah sempat tertinggal dua gol.

Dua gol Arema FC dicetak Marcos Vinicius dan Samuel Otusanya. Sementara itu, Bhayangkara Presisi Lampung FC unggul lebih dulu melalui Matias Ocampo dan Milan Ristovski.

Pada babak pertama, kedua tim mengawali pertandingan dengan berhati-hati dalam membangun serangan. Namun, tempo permainan meningkat seiring upaya masing-masing tim untuk menciptakan peluang.

Arema FC yang membidik tiga poin mencoba mengambil inisiatif serangan. Akan tetapi, Bhayangkara justru mampu memanfaatkan peluang lebih efektif.

Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-15. Umpan silang winger Moussa Sidebe dari sisi kiri pertahanan Arema disambut Matias Ocampo dengan tandukan yang berbuah gol.

Gol tersebut membuat Bhayangkara Presisi Lampung FC unggul 1-0.

Arema berusaha merespons dengan meningkatkan tekanan ke pertahanan tim tamu. Namun, Bhayangkara kembali mencetak gol pada menit ke-31.

Milan Ristovski sukses memaksimalkan umpan datar Sidebe untuk menggandakan keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Skor tersebut bertahan hingga turun minum.