Persela Lamongan Bidik Puncak Klasemen, Deltras Sidoarjo Siap Jegal Tuan Rumah

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan membidik kemenangan saat menjamu Deltras Sidoarjo dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (11/10) pukul 15.30 WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi Laskar Joko Tingkir untuk merebut puncak klasemen sementara Grup B.

Pelatih Persela Bima Sakti menyebut seluruh pemainnya dalam kondisi sehat dan siap menghadapi Deltras. Dia mengakui tim tamu memiliki kualitas pemain dan pelatih yang patut diwaspadai.

“Besok adalah pertandingan penting seperti final. Kami punya tekad yang sama untuk bisa memenangkan pertandingan, tetapi kami harus kerja keras, disiplin, fokus, dan bertekad meraih tiga poin,” kata Bima dalam konferensi pers menjelang pertandingan di Lamongan, Sabtu (10/10).

Bima mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan empat kemenangan yang telah diraih sebelumnya. Dia meminta para pemain tetap fokus dan menjalani setiap pertandingan satu per satu.

Selain itu, Bima berharap dukungan suporter dapat membantu Persela meraih hasil maksimal di kandang sendiri.

Pemain Persela Hambali Tolib menegaskan tim telah menjalani persiapan dengan baik. Dia bersama rekan-rekannya siap menjalankan instruksi pelatih demi mengamankan tiga poin.

Di kubu lawan, pelatih Deltras Sidoarjo Leonard Tupamahu mengatakan timnya telah memanfaatkan waktu tiga hingga empat hari untuk menganalisis permainan Persela.

Leonard menyadari Persela sedang dalam tren positif. Terlebih, tim tuan rumah belum kebobolan dalam empat pertandingan yang telah dijalani.