Persebaya Menang di Lampung, Catur Pamungkas Ingatkan Rekan Setim Tak Cepat Puas

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Bek Persebaya Surabaya Arief Catur Pamungkas mengingatkan rekan-rekannya agar tidak cepat puas setelah meraih kemenangan 1-0 atas Isenmulang Kalteng FC. Menurut dia, Green Force masih perlu melakukan evaluasi untuk menjaga konsistensi pada pertandingan berikutnya.

Persebaya membawa pulang tiga poin dari Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, pada pekan keempat BRI Super League 2026/27, Jumat (9/10). Gol tunggal Alex Martins melalui titik penalti pada masa tambahan waktu babak pertama memastikan kemenangan tim berjuluk Bajul Ijo tersebut.

Tambahan tiga poin membawa Persebaya mengoleksi delapan poin dari empat pertandingan dan menempati posisi keempat klasemen sementara.

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Seusai pertandingan, Catur menyampaikan rasa syukur atas hasil yang diraih timnya. Dia juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir.

“Alhamdulillah, kami bisa meraih tiga poin pada pertandingan ini. Terima kasih kepada seluruh pemain yang sudah bekerja keras sejak awal sampai akhir. Kemenangan ini tentu sangat berarti bagi kami, tetapi kami tidak boleh cepat puas karena masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki,” ujar Catur dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Meski menang, Persebaya sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk menambah keunggulan. Diogo Ramalho sempat mencetak gol, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Sementara itu, peluang Alex Martins dari jarak dekat berhasil digagalkan penjaga gawang Isenmulang.

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Belum maksimalnya penyelesaian akhir menjadi salah satu catatan bagi Persebaya. Keunggulan satu gol membuat pertandingan tetap terbuka hingga peluit panjang, sehingga tim harus menjaga konsentrasi untuk mengamankan kemenangan.

Catur menegaskan hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih dan pemain. Dia berharap Persebaya mampu memperbaiki kekurangan sekaligus mempertahankan tren positif pada laga selanjutnya.