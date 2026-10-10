Persebaya Menang 1-0 dari Isenmulang, Tavares Ungkap Satu Hal yang Masih Mengganjal

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Bernardo Tavares belum sepenuhnya puas meski Persebaya Surabaya membawa pulang tiga poin dari markas Isenmulang Kalteng FC. Pelatih asal Portugal itu menilai Green Force masih perlu membenahi penyelesaian akhir setelah menang tipis 1-0 pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.

Bertanding di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (9/10), Persebaya memastikan kemenangan melalui gol penalti Alex Martins pada masa tambahan waktu babak pertama.

Penalti diberikan setelah Miguel Pereira dilanggar di kotak terlarang. Alex yang dipercaya menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya untuk membawa Bajul Ijo unggul hingga pertandingan berakhir.

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Seusai laga, Tavares menilai kemenangan tersebut pantas didapatkan timnya. Persebaya dinilai mampu menciptakan banyak peluang berbahaya, tetapi belum cukup efektif untuk menambah keunggulan.

“Kami layak menang karena mampu menciptakan banyak peluang. Sayangnya, beberapa percobaan kami masih mengarah ke pemain lawan, bisa ditepis kiper, atau melebar dari gawang,” ujar Tavares dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Persebaya sebenarnya memiliki sejumlah kesempatan untuk memperbesar keunggulan. Diogo Ramalho sempat membobol gawang lawan, tetapi golnya dianulir karena offside. Alex Martins juga memperoleh peluang dari jarak dekat, tetapi upayanya berhasil digagalkan penjaga gawang Isenmulang.

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Dominasi Persebaya terlihat dari catatan tembakan tepat sasaran. Green Force membukukan lima tembakan ke gawang, sedangkan Isenmulang tidak mencatatkan satu pun.

Meski demikian, Tavares menegaskan bahwa efektivitas di depan gawang tetap harus ditingkatkan. Menurut dia, tambahan gol akan membuat tim lebih nyaman mengendalikan pertandingan dan mengurangi tekanan saat mempertahankan keunggulan tipis.