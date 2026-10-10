Empat Kali Kalah Beruntun, Kiper Isenmulang Kalteng FC Tetap Yakin Bisa Menang

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Penjaga gawang Isenmulang Kalteng FC Adre Arido tetap optimistis meski timnya kembali menelan kekalahan pada pekan keempat BRI Super League 2026/27. Dia menilai performa tim menunjukkan perkembangan, meskipun hasil positif belum berhasil diraih.

Isenmulang Kalteng FC takluk 0-1 dari Persebaya Surabaya di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10) malam. Kekalahan akibat gol penalti Alex Martins pada penghujung babak pertama itu memperpanjang catatan buruk tim promosi asal Kalimantan Tengah tersebut menjadi empat kekalahan beruntun.

Adre mengatakan para pemain telah bekerja keras dan menunjukkan peningkatan dibandingkan pertandingan sebelumnya. Menurut dia, latihan selama jeda kompetisi juga dimaksimalkan untuk memperbaiki performa tim.

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“Kalau dari saya, kami malam ini bermain sudah cukup bagus, kami semua sudah kerja keras dan kita ada improve-lah dari pertandingan kemarin karena selama jeda kompetisi, kami memaksimalkan latihan, itu semua mungkin hasilnya memang belum di kami,” ujar Adre seusai pertandingan.

Kiper Isenmulang Kalteng FC itu berharap perkembangan tersebut bisa berlanjut pada pertandingan berikutnya. Dia menegaskan seluruh pemain akan terus berbenah demi meningkatkan daya saing tim sekaligus mengakhiri tren kekalahan.

“Mungkin insyaallah kami ke depannya bisa makin improve, bisa jauh lebih baik lagi dan kami pasti akan meraih kemenangan di setiap match selanjutnya,” katanya.

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Pertandingan melawan Persebaya berlangsung ketat. Tim berjuluk Bajul Ijo itu sempat mencetak gol melalui Diogo Ramalho pada menit ke-10, tetapi gol tersebut dianulir setelah peninjauan Video Assistant Referee (VAR) menunjukkan posisi offside.

Persebaya akhirnya memastikan kemenangan melalui eksekusi penalti Alex Martins pada menit ke-45+3.