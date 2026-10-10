Empat Kekalahan Beruntun, Mundari Karya Ungkap Dua Masalah Isenmulang Kalteng FC

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Pelatih Isenmulang Kalteng FC Mundari Karya menyoroti dua kelemahan utama timnya setelah kalah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya pada pekan keempat BRI Super League 2026/27. Kedua aspek yang menjadi perhatian ialah transisi permainan dan penyelesaian akhir.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10) malam. Kekalahan ini memperpanjang catatan buruk Isenmulang Kalteng FC yang belum meraih hasil positif dalam empat laga awal musim.

Meski gagal meraih poin, Mundari tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya. Dia menilai penampilan tim menunjukkan perkembangan dibandingkan tiga pertandingan sebelumnya.

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Menurut Mundari, para pemain memperlihatkan tekad lebih kuat untuk tampil baik dan berusaha mencetak gol demi meraih kemenangan.

“Pertandingan yang cukup bagus, saya pikir ya, kalau kita bandingkan di tiga pertandingan sebelumnya, hari ini ada pembeda bagaimana para pemain bertekad untuk bisa main baik dan mencari kemenangan. Bagaimana anak-anak berusaha untuk terus membuat atau mencatat gol,” ujar Mundari dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Kendati demikian, Mundari mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Salah satunya adalah transisi negatif ketika tim kehilangan penguasaan bola.

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Dia menilai beberapa pemain belum konsisten menentukan respons yang tepat dalam situasi tersebut, baik dengan melakukan pressing di area depan maupun merapatkan barisan melalui skema mid block.

Selain transisi permainan, strategi serangan balik yang telah diasah selama dua pekan terakhir juga belum berjalan optimal. Persebaya dinilai mampu membaca dan mengantisipasi pola serangan Isenmulang Kalteng FC sehingga peluang untuk melancarkan counter attack menjadi terbatas.