Sama-sama Punya Lima Poin, Duel Arema FC vs Bhayangkara Jadi Perebutan Posisi

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC memanfaatkan jeda internasional untuk mematangkan persiapan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027. Singo Edan membidik kemenangan saat menjamu Bhayangkara FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10).

Pertandingan ini menjadi penting bagi kedua tim yang sama-sama mengoleksi lima poin dari tiga laga awal. Tambahan tiga poin dibutuhkan untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga persaingan pada awal musim.

Arema FC juga bertekad kembali meraih kemenangan setelah ditahan imbang Persik Kediri pada pekan ketiga. Waktu tambahan selama jeda kompetisi dimanfaatkan tim pelatih untuk meningkatkan kesiapan dan membenahi sejumlah aspek permainan.

Pelatih Arema FC Marcos Santos menilai persiapan tim berjalan baik. Dia berharap hasil latihan dapat membantu anak asuhnya menghadapi tantangan dari Bhayangkara FC.

“Persiapannya bagus, tetapi itu adalah pertandingan terakhir. Semua orang tahu bahwa pada akhirnya mereka berhasil meraih hasil positif. Mereka menghadapi lawan yang sulit dan kuat, tetapi ini merupakan bagian dari persiapan untuk mencapai tujuan besar,” ujar Marcos dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (10/10).

Sementara itu, pemain Arema FC Marcos Vinicius mengatakan tim memanfaatkan tambahan waktu latihan untuk mengevaluasi permainan dan mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin muncul selama pertandingan.

“Persiapan kami bagus, seperti yang disampaikan pelatih. Kami memiliki waktu tambahan untuk berlatih, membahas berbagai situasi, dan memperbaiki aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Latihan juga berlangsung dengan intensitas tinggi,” kata pemain bernomor punggung 98 tersebut.

Marcos Vinicius menegaskan Arema FC siap tampil maksimal demi mengamankan tiga poin di kandang sendiri. Dia berharap persiapan yang dilakukan selama jeda kompetisi dapat membantu tim menjalankan strategi dengan baik.