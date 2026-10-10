Allano Lima Makin Berbahaya di Bhayangkara FC, Arema Siapkan Antisipasi

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC menghadapi tantangan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10).

Pelatih Arema FC Marcos Santos mewaspadai kecepatan serangan lawan, terutama pergerakan Allano Lima, sekaligus memastikan Gustavo Henrique belum bisa dimainkan karena masih menjalani pemulihan cedera.

Arema FC membidik kemenangan di kandang sendiri untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Singo Edan saat ini menempati peringkat kesembilan dengan koleksi lima poin.

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Marcos Santos menilai Bhayangkara FC memiliki kemampuan mempercepat tempo permainan dan melancarkan serangan vertikal. Karena itu, Arema harus menjaga keseimbangan agar tidak kehilangan organisasi permainan ketika membangun serangan.

“Bhayangkara FC adalah tim yang mampu mempercepat permainan dan bermain sangat cepat serta vertikal. Kami harus menjaga keseimbangan. Meski bermain di kandang dan menyadari tanggung jawab yang kami miliki, kami akan berusaha memenangkan pertandingan,” ujar Marcos Santos dikutip dari laman ileague.

“Namun, kami juga harus menjaga keseimbangan agar tidak kehilangan organisasi permainan dan menjadi sasaran serangan balik Bhayangkara,” imbuh dia.

Salah satu pemain yang menjadi perhatian Arema adalah Allano Lima. Pemain asal Brasil itu memiliki pengalaman memperkuat Persija Jakarta sebelum bergabung dengan Bhayangkara FC.

Pada musim ini, Allano telah mencatatkan dua gol dan satu assist. Kontribusi tersebut menunjukkan perannya dalam membangun serangan sekaligus menjadi ancaman di depan gawang lawan.