JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Allano Lima Makin Berbahaya di Bhayangkara FC, Arema Siapkan Antisipasi

Allano Lima Makin Berbahaya di Bhayangkara FC, Arema Siapkan Antisipasi

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 16:10 WIB
Allano Lima Makin Berbahaya di Bhayangkara FC, Arema Siapkan Antisipasi - JPNN.com Jatim
Arema FC mewaspadai kecepatan serangan Bhayangkara FC dan ancaman Allano Lima. Gustavo Henrique dipastikan absen karena belum pulih dari cedera. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC menghadapi tantangan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10). 

Pelatih Arema FC Marcos Santos mewaspadai kecepatan serangan lawan, terutama pergerakan Allano Lima, sekaligus memastikan Gustavo Henrique belum bisa dimainkan karena masih menjalani pemulihan cedera.

Arema FC membidik kemenangan di kandang sendiri untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Singo Edan saat ini menempati peringkat kesembilan dengan koleksi lima poin.

Baca Juga:

Marcos Santos menilai Bhayangkara FC memiliki kemampuan mempercepat tempo permainan dan melancarkan serangan vertikal. Karena itu, Arema harus menjaga keseimbangan agar tidak kehilangan organisasi permainan ketika membangun serangan.

“Bhayangkara FC adalah tim yang mampu mempercepat permainan dan bermain sangat cepat serta vertikal. Kami harus menjaga keseimbangan. Meski bermain di kandang dan menyadari tanggung jawab yang kami miliki, kami akan berusaha memenangkan pertandingan,” ujar Marcos Santos dikutip dari laman ileague.

“Namun, kami juga harus menjaga keseimbangan agar tidak kehilangan organisasi permainan dan menjadi sasaran serangan balik Bhayangkara,” imbuh dia. 

Baca Juga:

Salah satu pemain yang menjadi perhatian Arema adalah Allano Lima. Pemain asal Brasil itu memiliki pengalaman memperkuat Persija Jakarta sebelum bergabung dengan Bhayangkara FC.

Pada musim ini, Allano telah mencatatkan dua gol dan satu assist. Kontribusi tersebut menunjukkan perannya dalam membangun serangan sekaligus menjadi ancaman di depan gawang lawan.

Arema FC mewaspadai kecepatan serangan Bhayangkara FC dan ancaman Allano Lima. Gustavo Henrique dipastikan absen karena belum pulih dari cedera.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Allano Lima Bhayangkara FC arema fc marcos santos BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU