Debut di Persik Kediri Berakhir Manis, Dzaky Asraf Ungkap Rasa Bahagianya

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Dzaky Asraf akhirnya mendapat kesempatan menjalani debut bersama Persik Kediri di kompetisi BRI Super League 2026/2027. Mantan pemain Timnas Indonesia U-23 itu mengaku bahagia bisa kembali merumput sekaligus membantu Macan Putih menang 2-0 atas Madura United FC di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10).

Dzaky masuk pada babak kedua menggantikan Park Jun-heong. Meski hanya mendapat kesempatan bermain selama 45 menit, winger berusia 23 tahun tersebut merasa keinginannya tampil di hadapan Persikmania akhirnya terwujud.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada suporter yang datang langsung ke stadion untuk memberikan dukungan. Apresiasi turut diberikan kepada pelatih Persik Marcos Reina yang memberinya kepercayaan untuk tampil.

“Terima kasih kepada seluruh suporter yang datang ke stadion untuk mendukung tim. Saya juga berterima kasih kepada pelatih Marcos Reina yang telah memberikan kepercayaan saya bermain di babak kedua. Kami menjalankan instruksi pelatih dan Alhamdulillah meraih hasil maksimal,” ujar Dzaky Asraf dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (10/10).

Laga melawan Madura United pada pekan keempat tersebut menjadi penampilan perdananya bersama Persik di kompetisi musim ini. Dalam dua pertandingan awal, Dzaky sempat dua kali menghuni bangku cadangan.

Namun, namanya tidak masuk dalam daftar susunan pemain ketika Persik bermain imbang 1-1 di kandang Arema FC. Kondisi itu berkaitan dengan cedera hamstring ringan yang dialaminya setelah mengikuti sejumlah pertandingan pramusim.

Dzaky mengungkapkan sebelum mengalami cedera, dirinya sempat tampil dalam pertandingan pramusim, termasuk turnamen di Malaysia. Proses pemulihan membuatnya harus menunggu lebih lama untuk kembali mendapat kesempatan bermain.

“Saya ikut main di pertandingan pramusim. Termasuk turnamen di Malaysia, tetapi setelah itu, saya mengalami cedera hamstring ringan sehingga baru lawan Madura United bisa tampil lagi. Makanya saya sangat bahagia, apalagi Persik bisa mengalahkan Madura United,” ujarnya. (mcr12/jpnn)