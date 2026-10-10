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JPNN.com Jatim Olahraga Unggul Jumlah Pemain, Persik Kediri Justru Kesulitan Tambah Gol, Ini Kata Marcos Reina

Unggul Jumlah Pemain, Persik Kediri Justru Kesulitan Tambah Gol, Ini Kata Marcos Reina

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 14:09 WIB
Unggul Jumlah Pemain, Persik Kediri Justru Kesulitan Tambah Gol, Ini Kata Marcos Reina - JPNN.com Jatim
Persik Kediri mengalahkan Madura United 2-0 di pekan keempat Super League. Brace Eduardo Barbosa membawa Marcos Reina meraih kemenangan. Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri meraih kemenangan 2-0 atas Madura United FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10). Pelatih Persik Marcos Reina puas karena anak asuhnya mampu menjalankan rencana permainan, terutama pada babak pertama.

Dua gol kemenangan Persik dicetak Eduardo Barbosa pada menit ke-9 dan 25. Brace tersebut memastikan Macan Putih unggul dua gol hingga pertandingan berakhir dalam laga yang dipimpin wasit Yudai Yamamoto.

Marcos menilai kemenangan itu pantas diraih karena para pemain mampu menerapkan strategi yang telah disiapkan. Persik tampil efektif pada paruh pertama dengan mencetak dua gol tanpa balas.

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“Pada babak pertama, permainan berjalan normal. Kami menjalankan rencana permainan dengan baik. Kami berhasil mencetak dua gol,” ujar Marcos Reina dikutip dari lamam ileague.id, Sabtu (10/10).

Situasi pertandingan berubah menjelang akhir babak pertama setelah pemain Madura United Dimitar Mitkov mendapat kartu merah. Bermain dengan 10 pemain membuat tim tamu lebih banyak bertahan untuk mencegah Persik menambah keunggulan.

Meski unggul jumlah pemain, Persik justru kesulitan menciptakan banyak peluang pada babak kedua. Madura United menerapkan pertahanan rapat sehingga tuan rumah tidak mudah menembus lini belakang lawan.

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Marcos mengakui timnya perlu berhati-hati dalam situasi tersebut. Pelatih asal Spanyol itu memilih mengubah formasi empat bek untuk menjaga keseimbangan permainan dan mengamankan keunggulan yang sudah dimiliki.

Keputusan tersebut membuat Persik lebih fokus mempertahankan hasil positif ketimbang mengambil risiko untuk terus menyerang. Dua gol yang dicetak pada babak pertama pun cukup untuk memastikan tiga poin tetap berada di Kediri.

Persik Kediri mengalahkan Madura United 2-0 di pekan keempat Super League. Brace Eduardo Barbosa membawa Marcos Reina meraih kemenangan.
Sumber Antara
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TAGS   persik madura united Marcos Reina BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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