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Oscar Bruzon Bongkar Ancaman Arema FC yang Paling Diwaspadai Bhayangkara

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 13:32 WIB
Oscar Bruzon Bongkar Ancaman Arema FC yang Paling Diwaspadai Bhayangkara - JPNN.com Jatim
Arsip Foto - Pesepak bola Bhayangkara Presisi Lampung FC Matias Ernesto Ocampo Ornizun (kiri) menggiring bola dibayangi pesepak bola Persebaya Surabaya Risto Mitrevski (kanan) saat BRI Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Senin (5/9/2026). Bhayangkara Presisi Lampung FC menahan imbang Persebaya Surabaya dengan skor 1-1. ANTARA FOTO/Ardiansyah/agr

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon mewaspadai kekuatan bola mati atau set piece Arema FC menjelang duel kedua tim pada kompetisi BRI Super League 2026 /2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu.

Oscar mengatakan Arema memiliki sejumlah variasi serangan yang perlu diantisipasi, terutama melalui situasi bola mati serta pergerakan pemain di sektor tengah dan depan.

"Arema memiliki kekuatan saat setpiece dan di beberapa pertandingan juga banyak menyerang dengan pergerakan pemain cair, terutama di tengah dan depan. Ini semua sudah dianalisa tentang mana saja yang harus diwaspadai," kata Oscar dalam konferensi pers yang dipantau secara daring dari Kota Malang, Jumat (9/10).

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Pelatih asal Spanyol tersebut mengaku telah menyiapkan strategi khusus untuk meredam ancaman tuan rumah. Persiapan itu mencakup antisipasi terhadap transisi permainan Arema dari bertahan ke menyerang serta tekanan sejak awal pertandingan.

Oscar juga meminta para pemain Bhayangkara FC tetap waspada terhadap skema pressing yang diterapkan lawan agar tidak kehilangan kendali permainan.

Meski menghadapi tantangan di kandang Arema, Oscar optimistis timnya mampu membawa pulang poin. Dia ingin Bhayangkara FC melanjutkan tren positif setelah melewati tiga pertandingan awal tanpa kekalahan.

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"Kami akan melanjutkan performa positif selama belum terkalahkan di tiga laga awal," ujarnya.

Dalam tiga pertandingan sebelumnya, Bhayangkara FC mengoleksi lima poin dari satu kemenangan dan dua hasil imbang. Catatan tersebut menjadi modal bagi tim untuk menghadapi Arema FC.

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon mewaspadai bola mati Arema FC dan mengevaluasi pertahanan timnya jelang laga Super League di Kanjuruhan.
Sumber Antara
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TAGS   Oscar Bruzon Bhayangkara FC arema fc arema fc vs bhayangkara fc BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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