Menang dari Isenmulang Kalteng FC, Persebaya Fokus Laga Lawan PSS Sleman

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Persebaya Surabaya langsung mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan PSS Sleman, setelah menang dari Isenmulang Kalteng FC dengan skor 0-1, Jumat (9/10).

Satu-satunya gol dicetak oleh Alex Martin melalui titik putih penghujung babak pertama pertandingan yang digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.

“Untuk pertandingan hari ini, alhamdulillah kami meraih tiga poin,” kata salah satu pemain Persebaya Arief Catur Pamungkas dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan.

Catur mengatakan timnya langsung melakukan evaluasi setelah menjalani laga tersebut. Bajul Ijo ingin melanjutkan kemenangan saat pertandingan kandang berikutnya.

“Kami dan tim melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PSS Sleman, guna melanjutkan tren positif ini ke depannya,” jelasnya.

Sementara itu, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih anak asuhnya, saat melawan tim asal Palangka Raya tersebut.

Tavares pun mengajak suporter meramaikan pertandingan berikutnya melawan PSS Sleman yang digelar, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

“Selamat untuk para pemain atas sikap dan kerja keras mereka di lapangan. Saya berharap Bonek Bonita di pertandingan berikutnya lawan Sleman bisa datang ke GBT untuk mendukung,” ucap Tavares. (mcr23/jpnn)