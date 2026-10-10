Bernardo Tavares Keluhkan Kondisi Lapangan Saat Persebaya Lawan Isenmulang Kalteng FC

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares keluhkan kondisi lapangan, saat pertandingan melawan Isenmulang Kalteng FC, di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10).

Tavares mengakui anak asuhnya kurang tenang dalam menembus pertahanan Isenmulang Kalteng FC. Ada sejumlah peluang yang terbuang dalam laga lanjutan BRI Super League itu.



“Kamu menciptakan banyak peluang, kalau saja kami bisa mencetak gol kedua, saya pikir pertandingan akan selesai dan setelah itu pemain bisa lebih tenang,” kata Tavares saat sesi konferensi pers.

Di sisi lain, Tavares mengeluhkan kondisi lapangan yang digunakan saat pertandingan tersebut. Hal tersebut menyulitkan anak asuhnya untuk membangun serangan.

“Terkadang kami butuh menguasai bola, membuat umpan pendek. Karena kondisi lapangan kurang bagus untuk membangun serangan atau memindahkan arah bola lewat umpan jauh akibat permukaan rumput yang tidak rata,” ujarnya.

Persebaya berhasil mencetak gol melalui titik putih yang dieksekusi Alex Martin di penghujung babak pertama. Setelah itu, Tim Bajol Ijo fokus menyeimbangkan pertahanan dan penyerangan.

“Jujur saja pada menit akhir saya lebih memilih membagi tim untuk fokus mencoba mencetak gol kedua dan tidak membiarkan bola tembus ke belakang,” jelasnya.

Tavares pun menganggap timnya sudah menjalankan instruksi dengan baik selama pertandingan berlangsung. Namun, mereka seharusnya masih bisa menambah dua hingga tiga gol lagi. (mcr23/jpnn)