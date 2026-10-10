Tavares Sebut Anak Asuhnya Layak Menang Lawan Isenmulang Kalteng FC

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyebut timnya layak menang melawan Isenmulang Kalteng FC, di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10).

Dalam laga itu, Persebaya mengamankan tiga poin lewat titik putih yang dieksekusi oleh Alex Martin di tambahan waktu menjelang turun minum, setelah Miguel Pereira dilanggar.

“Saya pikir kami layak menang, kami menciptakan banyak peluang,” kata Tavares dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan.

Tavares mengatakan anak asuhnya mempunyai sejumlah peluang bagus dalam 90 menit pertandingan. Namun, ada tertahan bek lawan, tendangan melebar, dan berhasil ditepis kiper.

“Lalu karena kami tidak mencetak gol kedua di menit-menit akhir, wajar saja kalau tim lawan mencoba terus untuk mencetak gol,” ujarnya.

Pelatih asal Portugal itu menyebut serangan Isenmulang Kalteng FC sanggup ditahan lini belakang timnya. Bahkan, Ernando Ari tidak sampai bekerja keras untuk menjaga gawangnya.

“(Ernando) cuman memotong beberapa umpan silang, sudah itu saja. Saya rasa lawan tidak punya satu pun tembakan tepat sasaran ke gawang kami,” jelasnya.

Tavares mengungkapkan Isenmulang Kalteng FC tetap sebuah tim yang berbahaya. Sebab, mereka bisa membuat peluang berbahaya di setiap penampilannya.