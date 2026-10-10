Persebaya dan Antangin Hadirkan Jersey Bernuansa Musim 2004 di PRJ Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya menghadirkan jersey terinspirasi dari seragam yang dikenakan Tim Bajol di 2004, pada gelaran Pekan Raya Jatim (PRJ) 2026 yang diadakan di Grand City Convex Surabaya.

Jersey yang termasuk dalam Special Merchandise Collection tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Persebaya sebagai klub dengan Antangin yang merupakan official partner.

Direktur Operasional Persebaya Candra Wahyudi mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari perjalanan klub dalam membangun hubungan dekat dengan suporter.

"Persebaya tentu menyambut baik hadirnya jersey kolaborasi Antangin ini, apalagi desainnya mengambil inspirasi dari tahun 2004 yang memiliki cerita dan kenangan bagi perjalanan Persebaya,” kata Candra dalam keterangan persnya, Jumat (9/10).

Candra berharap kehadiran jersey dengan nuansa klasik itu dapat diterima dengan baik oleh Bonek dan Bonita, serta menjadi salah satu pilihan dalam menunjukkan kecintaannya.

Candra menilai dukungan Antangin sebagai partner juga mempunyai arti tersendiri bagi Persebaya. Sebab, bisa menghadirkan lebih banyak produk yang dekat dengan Bonek dan Bonita.

“Kami ingin kolaborasi ini terus memberikan sesuatu yang positif, baik untuk klub maupun suporter. Semoga ke depan semakin banyak aktivitas yang bisa kami lakukan bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Brand Team Antangin Savira Ayudia menyebut peluncuran koleksi itu merupakan upaya untuk menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dengan suporter Persebaya.