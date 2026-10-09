Tiga Poin dari Lampung! Persebaya Taklukkan Isenmulang Kalteng FC dengan Skor Tipis

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Persebaya Surabaya membawa pulang tiga poin setelah menundukkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 1-0 pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027. Gol penalti Alex Martins pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Bajul Ijo dalam pertandingan di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (9/10).

Memasuki babak kedua, Persebaya langsung melakukan pergantian pemain. Risto Mitrevski masuk menggantikan Diogo Ramalho untuk menjaga keseimbangan permainan.

Persebaya berusaha menggandakan keunggulan pada menit ke-49. Alex Martins mendapat peluang dari jarak dekat, tetapi sepakannya masih mampu digagalkan penjaga gawang Isenmulang.

Dua menit kemudian, Saddil Ramdani mencoba mengancam melalui tendangan jarak jauh. Namun, bola masih melambung di atas mistar gawang tuan rumah.

Pelatih Bernardo Tavares kembali melakukan pergantian pada menit ke-60 dengan menarik Saddil dan memasukkan Malik Risaldi. Perubahan tersebut dilakukan untuk menjaga energi tim saat pertandingan memasuki fase krusial.

Di sisi lain, Isenmulang mulai meningkatkan tekanan dan mempersempit ruang gerak para pemain Persebaya. Situasi itu membuat Green Force harus bekerja keras untuk mempertahankan keunggulan.

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Persebaya sebenarnya memiliki peluang emas untuk memperlebar jarak pada menit ke-71. Alex Martins kembali mendapat kesempatan dari jarak dekat, tetapi tendangannya justru melambung di atas mistar.

Tujuh menit berselang, Bernardo kembali mengubah komposisi tim. Alex Martins dan Toni ditarik keluar, kemudian digantikan Yann Mabella dan Ricky Pratama.