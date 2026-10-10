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Marcos Santos Ungkap Fokus Arema FC untuk Hentikan Lini Serang Bhayangkara

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 08:33 WIB
Marcos Santos Ungkap Fokus Arema FC untuk Hentikan Lini Serang Bhayangkara - JPNN.com Jatim
Pelatih Arema FC Marcos Santos memberikan keterangan kepada wartawan seusai pertandingan melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (22/5/2026). ANTARA/Ananto Pradana

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos menyiapkan taktik khusus untuk meredam kekuatan lini serang Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027. Kedua tim akan bertanding di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (10/10).

Marcos mengaku telah menganalisis kekuatan tim tamu. Namun, dia enggan membeberkan strategi yang akan diterapkan dan menegaskan bahwa fokus utama Arema adalah menghentikan serangan Bhayangkara FC.

"Tentu sudah ada strategi untuk menghadapi mereka tapi tidak bisa saya sampaikan, terpenting bagi kami adalah menghentikan serangan Bhayangkara," kata Marcos dalam konferensi pers, Jumat (9/10).

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Arema FC mengincar tiga poin untuk mengakhiri tren hasil imbang dalam dua pertandingan terakhir. Singo Edan sebelumnya bermain imbang 3-3 saat bertandang ke markas PSM dan seri 1-1 ketika menghadapi Persik di Stadion Kanjuruhan.

Meski demikian, Marcos menilai Bhayangkara FC memiliki lini serang dengan kualitas individu yang patut diwaspadai. Salah satu pemain yang menjadi perhatiannya adalah Allano, penyerang sayap asal Brasil yang kini juga menjalankan peran sebagai playmaker.

Kemampuan Allano dalam mengatur serangan dinilai bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Arema. Selain itu, Marcos turut menyoroti kualitas striker Bhayangkara FC, Milan Ristovski.

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"Lini depan (Bhayangkara) sangat kuat," ucapnya.

Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Marcos meminta anak asuhnya menjaga keseimbangan permainan. Menurut dia, Arema tidak boleh terlalu fokus menyerang hingga mengabaikan pertahanan, begitu pula sebaliknya.

Pelatih Arema FC Marcos Santos menyiapkan taktik khusus untuk meredam lini serang Bhayangkara FC yang diperkuat Allano dan Milan Ristovski.
Sumber Antara
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TAGS   marcos santos arema fc vs bhayangkara fc arema fc BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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