Jelang Lawan Arema FC, Milan Ristovski Ungkap Modal Bhayangkara di Jeda Kompetisi

jatim.jpnn.com, MALANG - Striker Bhayangkara Presisi Lampung FC Milan Ristovski menegaskan timnya siap menghadapi Arema FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10) pukul 15.30 WIB.

Bhayangkara FC memanfaatkan jeda FIFA Matchday untuk mematangkan persiapan menghadapi Singo Edan. Program latihan dijalankan untuk meningkatkan pemahaman taktik sekaligus memulihkan kebugaran fisik dan mental pemain.

Ristovski menilai waktu jeda kompetisi dimanfaatkan dengan baik oleh timnya. Dia optimistis persiapan tersebut bisa membantu Bhayangkara FC menghadapi tantangan di markas Arema.

"Kami memanfaatkan waktu jeda kompetisi dengan sangat baik untuk menjalani latihan yang berkualitas, menyegarkan pikiran, dan membangkitkan energi tim. Jadi, saya rasa kami sudah siap untuk pertandingan ini," ujar Ristovski dalam konferensi pers menjelang laga.

Meski menyadari pertandingan di kompetisi sepak bola Indonesia tidak pernah berjalan mudah, Ristovski tetap percaya terhadap kualitas rekan-rekan setimnya. Dia juga menyebut evaluasi telah dilakukan bersama staf pelatih berdasarkan penampilan dalam tiga pertandingan awal musim.

Menurutnya, Bhayangkara FC masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Evaluasi tersebut diharapkan membantu tim memperbaiki kekurangan dan meningkatkan konsistensi permainan.

"Kami tahu apa yang sudah kami lakukan dengan baik maupun buruk di awal musim ini, di tiga pertandingan terakhir. Kami menganalisis semua hal yang perlu ditingkatkan bersama staf pelatih, dan ini adalah hal yang positif karena kami masih memiliki banyak ruang untuk berkembang," ucap dia.

Ristovski berharap Bhayangkara FC dapat tampil lebih padu dan menunjukkan peningkatan performa dalam pertandingan mendatang. Dia menilai keyakinan terhadap kemampuan tim dan semangat kolektif menjadi modal penting untuk meraih hasil positif melawan Arema FC.