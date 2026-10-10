Arema FC vs Bhayangkara FC, Oscar Bruzon Waspadai Dua Kekuatan Singo Edan

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon siap memberikan kejutan saat menghadapi Arema FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027. Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10) pukul 15.30 WIB.

Bhayangkara FC datang dengan modal positif setelah belum terkalahkan dalam tiga pertandingan awal musim ini. The Guardian of Saburai mencatatkan satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Oscar Bruzon mengatakan timnya memanfaatkan jeda FIFA Matchday untuk memperbaiki sejumlah aspek permainan sekaligus meningkatkan performa pemain. Dia pun memastikan Bhayangkara FC akan berusaha menurunkan komposisi terbaik saat menghadapi Singo Edan.

“Kami ingin melanjutkan penampilan positif kami. Di tengah jeda FIFA Matchday kami melakukan perbaikan dan juga peningkatan performa pemain. Kami akan bermain dengan skuad terbaik,” kata Oscar saat konferensi pers menjelang pertandingan, Jumat (9/10).

Meski demikian, Oscar menyadari Arema FC bukan lawan yang mudah dihadapi. Pelatih asal Spanyol itu menyebut timnya telah menganalisis kekuatan lawan, terutama dalam situasi bola mati dan transisi menyerang.

“Kami sudah melakukan analisis dan Arema cukup bagus di set piece, transisi menyerang,” ujarnya.

Oscar menegaskan Bhayangkara FC telah menyiapkan strategi untuk meredam permainan tuan rumah. Dia berharap persiapan selama jeda kompetisi dapat membantu timnya tampil maksimal di Stadion Kanjuruhan.

“Kami akan mencoba akan memainkan 11 pemain terbaik kami. Kami akan mencoba menetralisir serangan Arema. Kami siap memberikan kejutan,” kata Oscar.