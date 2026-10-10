Kandang Persik Kediri Makin Nyaman, Pagar Stadion Brawijaya Mulai Diperbarui

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pemerintah Kota Kediri memenuhi komitmen mengganti pagar pembatas penonton di Stadion Brawijaya.

Pembaruan fasilitas tersebut membuat kandang Persik Kediri tampak lebih nyaman saat Macan Putih menjamu Madura United FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027.

Penggantian pagar dilakukan saat jeda FIFA Matchday yang dikemas dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Selama hampir 20 hari, Pemkot Kediri bersama vendor proyek bekerja menyelesaikan pemasangan, mulai dari penggalian fondasi hingga pagar baru berdiri kokoh.

Hingga saat ini, pagar baru yang terpasang memiliki panjang total 100 meter dengan tinggi tiga meter. Ukuran tersebut lebih tinggi dibandingkan pagar lama yang hanya sekitar 1,5 meter.

Material besi yang digunakan juga lebih besar, yakni berukuran 12 inci.

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persik Kediri Tri Widodo mengatakan, perbaikan pagar turut mendongkrak nilai aspek risk assessment Stadion Brawijaya yang dilakukan Polda Jawa Timur.

"Sebelumnya nilai Brawijaya 62, sekarang naik jadi 65. Polda Jatim telah dua kali ini mensurvei aspek risk and assessment stadion. Kami mulai penggantian pagar yang jebol saat pertandingan lawan Dewa United," kata Tri Widodo dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (10/10).

Menurut dia, penggantian pagar pembatas penonton akan berlanjut secara bertahap hingga akhir tahun ini. Pelaksanaannya menyesuaikan jadwal pertandingan kandang Persik Kediri agar pekerjaan tidak mengganggu agenda pertandingan.