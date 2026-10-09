Tumbangkan Madura United 2-0, Persik Putus Tren Tiga Kemenangan Beruntun

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Madura United FC gagal melanjutkan tren positif pada awal BRI Super League 2026/2027. Laskar Sape Kerrab takluk 0-2 dari Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10) sore, setelah kebobolan dua gol pada babak pertama.

Dua gol kemenangan Persik diborong Eduardo Barbosa. Penyerang asal Portugal itu membobol gawang Madura United pada menit ke-9 dan ke-25 untuk membawa tim tuan rumah unggul dua gol sebelum turun minum.

Pelatih Madura United Jose Gomes mengakui timnya tidak tampil maksimal pada paruh pertama. Dua gol yang bersarang di gawang timnya menjadi pukulan setelah mereka sukses menyapu bersih tiga pertandingan awal musim ini.

"Kami melihat dua momen pada pertandingan ini, babak pertama dan kedua. Memang babak pertama kami kurang baik dari awal sampai gawang kami kebobolan dua kali," ujar pelatih yang akrab disapa Ze Gomes tersebut.

Situasi Madura United semakin sulit setelah harus bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah. Kekurangan pemain membuat upaya mengejar ketertinggalan semakin berat, terlebih Persik dinilai memiliki kualitas untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.

Meski demikian, Ze Gomes menyebut anak asuhnya berusaha memperbaiki permainan setelah jeda. Diskusi di ruang ganti menjadi salah satu upaya untuk membangkitkan tim setelah tampil di bawah tekanan pada babak pertama.

"Kartu merah itu membuat kami sulit, karena Persik Kediri merupakan tim bagus. Tetapi, kami diskusi dengan pemain di ruang ganti untuk babak kedua, jadi mereka bisa main maksimal dan mendapat dua peluang untuk bisa cetak gol babak kedua, walaupun pemain kami kurang," jelasnya.

Madura United sempat berusaha memperkecil ketertinggalan pada babak kedua. Namun, peluang yang didapat tidak mampu dikonversi menjadi gol hingga pertandingan berakhir.