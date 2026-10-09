Sempat Dianulir VAR, Persebaya Akhirnya Unggul Lewat Penalti Alex Martins

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Persebaya Surabaya menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 atas Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (9/10). Gol Alex Martins melalui titik penalti pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut.

Persebaya langsung tampil menekan sejak awal laga. Peluang pertama Bajol Ijo hadir melalui tendangan bebas Saddil Ramdani pada menit kedua. Namun, upaya tersebut masih mampu dihalau barisan pertahanan tuan rumah.

Tiga menit berselang, Miguel Pereira mencoba mengirimkan umpan silang dari sisi lapangan. Bola masih terlalu dekat dengan jangkauan penjaga gawang Isenmulang.

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Saddil kembali mengancam pada menit keenam melalui sepakan placing. Sayangnya, bola melambung di atas mistar gawang.

Persebaya sempat merayakan gol pada menit ke-10 setelah Diogo Ramalho berhasil membobol gawang tuan rumah. Namun, setelah peninjauan Video Assistant Referee (VAR), gol tersebut dianulir sehingga skor tetap 0-0.

Tekanan Persebaya berlanjut. Pada menit ke-17, Walber Mota memperoleh peluang melalui sundulan, tetapi bola melebar tipis dari gawang Isenmulang.

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Dua menit kemudian, Alex Martins melepaskan tendangan keras yang berujung sepak pojok bagi Persebaya. Tuan rumah sempat memberikan perlawanan melalui peluang sundulan pada menit ke-19, tetapi bola belum mengarah ke gawang Ernando Ari.

Pertahanan Persebaya kembali diuji pada menit ke-25. Walber Mota melakukan blok penting untuk menggagalkan peluang berbahaya Isenmulang.