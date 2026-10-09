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Arema FC Punya Misi Khusus di League Cup 2026/2027, Pemain Lokal Bakal Diuntungkan

Jumat, 09 Oktober 2026 – 15:33 WIB
Arema FC Punya Misi Khusus di League Cup 2026/2027, Pemain Lokal Bakal Diuntungkan - JPNN.com Jatim
Arsip Foto - Pesepakbola Arema FC Marcos Vinicius Silvestre Gaspar (kiri) berusaha melewati hadangan pesepakbola Isenmulang Kalteng FC Gufron Al Maruf (kanan) dalam pertandingan BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (4/9/2026). Arema FC mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 4-0. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/YU

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC memaksimalkan ajang League Cup 2026/2027 untuk memberikan kesempatan bermain lebih banyak kepada pemain lokal. Regulasi yang membatasi jumlah pemain asing yang bisa diturunkan menjadi peluang bagi para pemain yang selama ini belum mendapat menit bermain maksimal di Super League.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan, kompetisi tersebut penting untuk memberikan ruang bagi pemain lokal agar bisa tampil dalam pertandingan kompetitif.

"Kami mendukung dan senang League Cup segera digelar, menurut kami kompetisi ini penting karena memberikan ruang kompetisi yang cukup baik bagi pemain lokal," kata Yusrinal, yang akrab disapa Inal dalam keterangan resmi, Jumat (9/10).

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Secara regulasi, setiap tim hanya diperbolehkan menurunkan tiga pemain asing. Ketentuan tersebut diharapkan membuka kesempatan lebih besar bagi pemain lokal untuk menunjukkan kemampuan mereka di lapangan.

League Cup 2026/2027 diikuti 38 klub dari Super League dan Championship atau kasta kedua sepak bola Indonesia. Babak penyisihan dijadwalkan mulai 3 November 2026 dengan format grup yang masing-masing berisi tiga tim.

Setiap klub akan memainkan dua pertandingan di fase grup. Hanya tim berstatus juara grup yang berhak melaju ke babak gugur.

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Inal menilai, kesempatan bertanding di League Cup juga penting untuk menjaga kesiapan seluruh pemain Arema FC. Dengan menit bermain yang cukup, pemain yang belum banyak tampil di Super League diharapkan tetap siap ketika dibutuhkan oleh tim.

"Sehingga ketika dibutuhkan di kompetisi Super League para pemain sudah berada dalam kondisi siap," ujarnya.

Arema FC memanfaatkan League Cup 2026/2027 untuk menambah menit bermain pemain lokal dan mengevaluasi kesiapan skuad menghadapi Super League.
Sumber Antara
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TAGS   arema fc league cup pemain lokal singo edan

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