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Ernando Ari Sebut Persebaya Antusias Rebut 3 Poin dari Isenmulang Kalteng FC

Jumat, 09 Oktober 2026 – 13:08 WIB
Ernando Ari Sebut Persebaya Antusias Rebut 3 Poin dari Isenmulang Kalteng FC - JPNN.com Jatim
Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari saat berlatih menjelang lawan Isenmulang FC, Jumat (9/10). Foto: Dok. Persebaya Surabaya

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Sutaryadi menyebut timnya telah mempersiapkan diri agar menang melawan Isenmulang Kalteng FC, dalam laga lanjutan BRI Super League.

Ernando mengatakan Tim Bajol Ijo memanfaatkan jeda libur panjang dengan menyiapkan strategi untuk laga melawan Isenmulang Kalteng FC, di bawah arahan pelatih Bernardo Tavares.

“Persiapan tim setelah jeda libur FIFA ini, kami mengatur strategi dan juga mengikuti apa yang diinginkan coach,” kata Ernando ketika konferensi pers di Bandar Lampung, Jumat (9/10).

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Persebaya sendiri akan berlaga Isenmulang Kalteng FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Green Force disebut antusias dalam menyambut pertandingan itu.

“Untuk pertandingan pada melawan Isenmulang ini jadi preparation-nya sangat bagus. Teman-teman sangat antusias sekali karena setelah jeda libur panjang sekali,” ujarnya.

Ernando mengungkapkan Persebaya menargetkan tiga poin saat menjamu tim asal Palangka Raya itu. Sebab, mereka mendapatkan hasil kurang memuasakan saat melawan Garudayaksa FC.

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“Kami juga ingin mengoleksi apa yang dikatakan coach, tiga poin untuk pertandingan away karena pertandingan sebelumnya kami hampir mendapatkan itu,” ucapnya.

Persebaya sendiri harus puas berbagi poin pada laga sebelumnya melawan Garudayaksa FC, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya. Pertandingan itu berakhir imbang 1-1.

Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari sebut timnya antusias merebut tiga poin saat melawan Isenmulang FC
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TAGS   Persebaya Ernando Ari BRI Super League isenmulang kalteng fc Liga 1 Indonesia berita liga 1

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