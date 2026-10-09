Bernardo Tavares Ungkap Pemain Isenmulang yang Bisa Merepotkan Persebaya

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan Isenmulang Kalteng FC menjelang duel pekan keempat BRI Super League 2026/27. Menurut dia, tim lawan memiliki sejumlah pemain berkualitas yang bisa menjadi ancaman bagi Green Force.

Persebaya dijadwalkan menghadapi Isenmulang di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10) malam. Laga tersebut menjadi pertandingan pertama Ernando Ari dan kawan-kawan setelah jeda internasional.

Selama masa persiapan, Bernardo tidak hanya menganalisis hasil pertandingan lawan, tetapi juga mencermati kemampuan individu sejumlah pemain Isenmulang. Dia menilai beberapa pemain memiliki kecepatan, pengalaman, dan kualitas yang patut diwaspadai.

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“Mereka memiliki pemain-pemain yang bagus. Bagi saya, Adilson yang merupakan mantan anak asuh saya adalah salah satu pemain tercepat di liga ini. Dia pemain yang berbahaya. Lalu ada Makan Konate, pemain berpengalaman dengan kemampuan umpan akhir yang baik,” ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Jumat 9/10).

Bernardo juga menyoroti kualitas pemain lokal dan kontribusi pemain asing Isenmulang. Dia menyebut salah satu pemain bernomor punggung 12 yang merupakan pemain terbaik Liga Filipina musim lalu, serta pemain asing bernomor punggung 14 yang mencatatkan 14 gol dan 12 assist.

Selain itu, Isenmulang diperkuat Leo Lelis, mantan pemain Persebaya, serta sejumlah pemain asing yang dinilai memiliki kemampuan individu mumpuni.

“Mereka juga diperkuat Leo Lelis mantan pemain Persebaya serta bek tengah berkualitas lainnya asal Brasil,” kata pelatih berlisensi UEFA Pro itu.

Dia turut mewaspadai penyerang asal Brasil bernomor punggung 97 yang mampu bermain di beberapa posisi, mulai dari second striker, penyerang tengah, hingga pemain sayap.