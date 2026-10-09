Persebaya Targetkan Bawa Pulang Tiga Poin Saat Lawan Isenmulang Kalteng FC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares membidik kemenangan dalam laga melawan Isenmulang Kalteng FC, di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10).

Tim Bajol Ijo mendapatkan hasil kurang memuaskan dalam BRI Super League sebelumnya saat melawan Garudayaksa FC, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

“Kami harus ekstra fokus karena saya yakin mereka butuh poin. Ditambah lagi laga terakhir kami cuma bisa imbang di kandang sendiri,” kata Tavares saat konferensi pers Bandar Lampung.

Tavares menyebut anak asuhnya memang lebih dulu mencetak gol pada menit akhir pertandingan. Namun, Garudayaksa FC mampu membalasnya sehingga berakhir imbang 1-1.

Pelatih Portugal tersebut pun menyayangkan hasil satu poin di kadang sendiri tersebut. Dengan demikian, dia menargetkan tiga poin saat melawan Isenmulang Kalteng FC.

“Sempat unggul di menit akhir, tetapi kebobolan lewat sepak pojok, kehilangan tiga poin dan cuma bisa amankan satu poin. Jadi kami wajib mencuri poin penuh di laga tandang ini,” jelasnya.

Namun, Tavares memperkirakan pertandingan melawan Isenmulang Kalteng FC tidak akan berjalan mudah. Dia sudah melihat pola permainan dari tim asal Palangka Raya itu.

“Dari hasil analisis kami, mereka menciptakan banyak peluang gol, tetapi sayangnya mereka belum beruntung. Jadi saya memperkirakan pertandingan ini akan berjalan sulit,” ujarnya.